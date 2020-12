Steam: i recenti saldi autunnali sono stati i più grandi di sempre

Nell'ultimo aggiornamento Steam per il gruppo Steamworks, chiamato "Uno sguardo ai saldi autunnali 2020", Valve ha svelato che l'ultima tornata di saldi è stata la più grande di sempre per la compagnia: "I saldi autunnali di quest'anno sono al primo posto in termini di ricavi per sviluppatori ed editori e, per quanto questa sia una misura importante, questi eventi di saldi hanno diversi altri obiettivi."

Interessante il numero di utenti guadagnati durante il periodo, cioè quelli che hanno fatto acquisti su Steam per la prima volta: "Durante i saldi autunnali di quest'anno, poco meno di un milione di giocatori ha acquistato un gioco o ha effettuato una microtransazione su Steam per la primissima volta (un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019)."

Ottimi anche i numeri generali, che hanno toccato cifre da record: "Gli utenti contemporanei durante i saldi autunnali del 2020 hanno raggiunto un picco di poco meno di 24 milioni di persone, 7 milioni di utenti contemporanei in più rispetto al picco dei saldi autunnali del 2019."

Valve ha anche riportato che sono stati molti di più, rispetto all'anno scorso, i giochi di successo durante i saldi, anche grazie ai nuovi strumenti per far trovare agli utenti i giochi che gli interessano: "Un altro modo utile per misurare le prestazioni dei saldi autunnali consiste nell'esaminare il numero di giochi che hanno avuto successo. Questo calcolo è complesso, dato che giochi e studi diversi hanno budget, numero di dipendenti e obiettivi diversi, quindi abbiamo confrontato svariati valori di riferimento relativi ai ricavi. Questi dati sono incoraggianti: nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito ad aumenti scaturiti dai saldi autunnali in relazione a tutti i diversi valori di riferimento relativi ai ricavi. Dai giochi che hanno generato ricavi lordi di almeno 10.000 $ fino a quelli che hanno generato ricavi lordi di oltre 1.000.000 $, ancora più titoli hanno raggiunto il successo durante i saldi autunnali di quest'anno.

Alcuni fattori di crescita sono al di fuori del nostro controllo, come la quarantena ancora in corso, il successo di nuovi giochi o la rinnovata popolarità di vecchi giochi, ma molto è dovuto anche al nostro lavoro sulle raccomandazioni personalizzate e sui nuovi modi in cui i clienti possono sfogliare l'evento dei saldi. La presentazione degli hub dei generi di quest'anno ha reso molto più facile per i clienti restringere ulteriormente le ricerche nelle sottocategorie dei giochi interessanti."

Insomma, Steam naviga in ottime acque ed è ancora il primo store digitale PC sulla piazza, nonostante la concorrenza faccia regali su regali, decisamente graditi.