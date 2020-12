Call of Duty e Super Mario diventano dei profumi da GAME

La catena GAME ha messo in vendita due profumi davvero particolari: uno ispirato al franchise Call of Duty, l'altro a quello Super Mario. I videogiocatori inglesi possono portarli a casa per 19,99 sterline l'uno. Si tratta di prodotti non ufficiali a tiratura limitata e acquistabili solo nei negozi, quindi bisogna essere rapidi per averli.

La bottiglietta del profumo ispirato a Call of Duty ha la forma di una granata, con sopra scritto F.P.S., mentre quella del profumo ispirato a Super Mario ha un cappello rosso sul tappo e la scritta "Eau de Plumber" nel mezzo. L'uomo-Kitsch contemporaneo non può assolutamente farsi sfuggire l'occasione di averli entrambi, da affiancare alle statuette di qualche Collector's Edition videoludica (una a caso, tanto la paccottiglia è quella).

Difficile dire se quella di GAME sia un'iniziativa estemporanea o un altro modo per combattere la crisi del mercato fisico dei videogiochi, che avrà un suo seguito in caso di successo.