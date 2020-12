Wonderful Dizzy disponibile gratis: torna la storica serie a 8-bit

Gli Oliver Twins, un duo di storici sviluppatori inglesi molto attivi negli anni '80 e ne primi anni '90, hanno pubblicato in forma completamente gratuita Wonderful Dizzy, il nuovo capitolo della serie con protagonista il famoso uovo antropomorfo, per anni una delle figure più riconoscibili del mondo dei videogiochi, almeno in Europa, protagonista di innumerevoli avventure, su numerose piattaforme.

Ispirato a "Il Mago di Oz", Wonderful Dizzy, la prima avventura ufficiale della serie da 28 anni a questa parte, vede Dizzy e Pogie catapultati con la loro casa nel mondo di Oz, dove dovranno vedersela con streghe, maghi e puzzle di ogni sorta. Il gioco in sé è un arcade adventure classico sviluppato per ZX Spectrum, ma giocabile tranquillamente da browser sui sistemi più moderni.

Se vi interessa giocarci, potete andare su questa pagina, dove potrete accedere alla versione da browser oppure potrete scaricare la rom da usare con gli emulatori o per creare una vera e propria cassetta usabile su uno ZX Spectrum reale. Vediamo anche un filmato di gameplay: