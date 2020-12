Epic Games Store: The Long Dark è il gioco gratis PC del 19 dicembre

Epic Games Store ha svelato il gioco gratis di oggi 19 dicembre 2020: The Long Dark, regalato in occasione del suo evento natalizio con cui darà un totale di quindici giochi ai suoi utenti.

Il primo dei quali è stato l'ottimo Cities: Skylines, mentre il secondo Oddworld: New 'n' Tasty.

Per riscattare The Long Dark gratuitamente andate sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store e fatelo vostro. Di seguito potete trovare la nostra recensione di The Long Dark.

Ecco la descrizione del gioco:

Luci brillanti attraversano il cielo notturno. Il vento infuria oltre le sottili mura della tua casetta di legno. Un lupo ulula in lontananza. Guardi le scarse scorte nel tuo zaino e desideri tornare ai giorni prima che l'elettricità sparisse misteriosamente. Quanto ancora potrai sopravvivere?

Ti diamo il benvenuto a The Long Dark, l'innovativa esperienza di sopravvivenza ed esplorazione che Wired definisce "il culmine di un intero genere".

The Long Dark è un esperienza meditativa di sopravvivenza ed esplorazione che sfida i giocatori in solitaria a pensare con la propria testa mentre esplorano vaste aree congelate in seguito a un disastro geomagnetico. Non ci sono zombi. Siete soltanto tu, il freddo e tutte le minacce che Madre Natura possa radunare.

Tra le altre iniziative di Epic Games Store per il Natale 2020 spicca un buono da 10€ utilizzabile con acquisti superiori ai 15€ e una serie di sconti per titoli molto recenti come Assassin's Creed Valhalla venduto a 49,79€ (-17%), Immortals: Fenyx Rising venduto a 40,19€ (-33%), Godfall venduto a 50,99€ (-15%) e Watch Dogs: Legion venduto a 40,19€ (-33%).

Come da tradizione, la carta regalo che avvolge il pacchetto del gioco di domani suggerisce il prossimo regalo. Cosa pensate sarà? Intanto la lista trapelata in questi minuti sembra averci presto. Ma per l'ufficialità non ci resta che attendere 24 ore per scoprirlo ufficialmente.