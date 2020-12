Jump Force, da Bleach arriva un nuovo personaggio: Yoruichi Shihouin

Jump Force vedrà l'arrivo di un nuovo personaggio proveniente dalla serie Bleach: si tratta di Yoruichi Shihouin, la potentissima guerriera capace di trasformarsi in un gatto.

Disponibile anche su Nintendo Switch dallo scorso agosto, Jump Force continua dunque a ricevere un puntuale supporto post-lancio, in questo caso con un DLC che sarà disponibile all'inizio del 2021.

Come potete vedere nel trailer in calce, Yoruichi è dotata di un repertorio di mosse devastanti, che uniscono velocità ed efficacia per mettere fuori combattimento l'avversario e dar vita a sequenze davvero spettacolari.

La combattente può inoltre trasformarsi, assumendo una forma felina che ne amplifica ulteriormente le capacità e le consente di "graffiare" i nemici saltando da una parte all'altra dello scenario.

