Rainbow Six Siege: trailer dell'evento Legacy Arcade, un ritorno alle origini

Ubisoft, per festeggiare i 5 anni del suo shooter tattico i Rainbow Six Siege, ha attivato una speciale modalità a tempo chiamata Legacy Arcade. Entrando in questa modalità il gioco abbandonerà circa 4 anni di nuovi contenuti e aggiornamenti, e consentirà di utilizzare solamente armi ed operatori che erano disponibili durante l'anno 1. il trailer pubblicato qua sopra illustra tutte le principali novità di questa modalità a tempo.

Si tratta, ovviamente, di una modalità pensata per i nostalgici del gioco che solo per qualche settimana potranno rivivere i cari e vecchi tempi andati. In Legacy Arcade, infatti, si avranno "solo" 20 operatori tra i quali scegliere, ma non solo. Le lancette dell'orologio torneranno indietro anche per quanto riguarda le mappe e le armi.

Particolarmente interessante quello che succederà a mappe come Casa, Base di Hereford e Aereo Presidenziale, che saranno comunque disponibili, ma saranno riproposte col design originale.

Oltre a celebrare questi anni di aggiornamenti, coloro ce giocheranno a Legacy Arcade otterranno in regalo una skin esclusiva di Ash che trasforma l'operatore in una sorta di elfo.

Cosa ne pensate di questa modalità? Trovate che il gioco sia migliorato in questi anni o "si stava peggio quando si stava meglio"?