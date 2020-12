Fall Guys: Ultimate Knockout, Stagione 3: ecco il trailer di lancio

La Stagione 3 di Fall Guys: Ultimate Knockout è arrivata, come dimostra il divertente trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Mediatonic, che ne illustra rapidamente le caratteristiche.

Come probabilmente saprete, infatti, la Stagione 3 di Fall Guys introduce diverse novità fra skin, nuovi livelli, contenuti extra, minigame inediti e simpatiche aggiunte.

L'obiettivo degli sviluppatori con Winter Knockout è naturalmente quello di rilanciare la popolarità del gioco, che nei primi mesi aveva sorpreso tutti per la sua capacità di coinvolgere utenti di tutte le età.

In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore!

Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria.

Saluta la tua dignità e preparati ad accettare fallimenti rocamboleschi nella tua ascesa verso il trionfo finale!