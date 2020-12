Monster Hunter Rise, le armi: Gunlance e Insect Glaive in video

Monster Hunter Rise includerà un gran numero di armi, e oggi possiamo scoprirne altre due: la Gunlance e l'Insect Glaive, entrambe protagoniste di un video.

Annunciato per Nintendo Switch lo scorso settembre, Monster Hunter Rise sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2021 in esclusiva per la console ibrida giapponese.

Torniamo però armi. La Gunlance, come suggerisce il nome, è un mix fra lancia e cannone che consente di aprire la difesa nemica grazie ai suoi colpi esplosivi dirompenti. L'ideale, insomma, per chi vuole perdere poco tempo in chiacchiere.

Anche l'Insect Glaive non va per il sottile, naturalmente: si tratta di un falcione pensato per gli attacchi dall'alto, che include la capacità di assorbire le essenze dei mostri per trasformarle in bonus positivi.

In realtà nelle scorse ore sono spuntati in rete anche i filmati relativi ad altre due armi di Monster Hunter Rise, Great Sword e Switch Axe, ma Capcom li ha rimossi, forse perché pubblicati in anticipo per errore.