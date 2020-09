Monster Hunter Rise per Nintendo Switch annunciato con un trailer e data d'uscita

Nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi è stato annunciato Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, un capitolo completamente nuovo. Contestualmente è stata svelata anche la data d'uscita: il 26 marzo 2021. Non manca moltissimo per giocarci.

Nel video di presentazione, che trovate in testa alla notizia, sono stati mostrati anche alcuni dei mostri che dovremo affrontare durante il gioco: Aknosom, Tetranadon, Great Izuchi e Magnamalo. Immaginiamo che ce se saranno anche altri, che Capcom non mancherà di presentarci nel corso delle prossime settimane.

Chi prenoterà il gioco riceverà anche degli oggetti bonus: