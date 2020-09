Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins: trailer di annuncio per Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct di oggi, Capcom ha annunciato con un trailer anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, il seguito dell'apprezzato spin-off della serie dei cacciatori di mostri.

Questo spin-off sarà pubblicato nell'estate del 2021. Per chi non conoscesse questa esperienza parallela della serie di Monster Hunter, si tratta di una versione che prende le stesse meccaniche di caccia, lo stesso universo della serie principale e le declina in un modo decisamente più narrativo e spettacolare.

Il cambio di stile è già notabile dallo stile grafico, molto ispirato, che ricorda molto da vicino un anime. Molto colorata e ricca di stile. Il giocatore vestirà i panni di un Rider, amico di celebri mostri della serie Monster Hunter, e si tufferà in un'avventura GdR popolata dai più noti mostri della serie.

Capcom ha anche annunciato Monster Hunter Rise. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins sarà il seguito di Monster Hunter Stories, ecco la recensione.