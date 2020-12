Fall Guys: Winter Knockout, la stagione 3 è arrivata: tutte le novità

La scorsa estate, come probabilmente ricorderete, Fall Guys: Ultimate Knockout si è imposto all'attenzione del pubblico con uno dei lanci più interessanti di sempre, all'interno della sua categoria. Complice anche la disponibilità gratuita all'interno del PlayStation Plus sin dal primo giorno, per tutto il mese di agosto 2020 e poi anche a settembre, tutti ma proprio tutti (giocatori occasionali, streamer, YouTuber, personalità più o meno note di altri settori) si dedicavano a Fall Guys. La nuova stagione si chiama Winter Knockout e spera di riportarli indietro, di ripristinare un interesse ormai ampiamente scemato; lo fa approfittando, come si conviene, delle festività legate a Natale 2020.

Nessuna modifica, invece, per il negozio di gioco , rimasto sostanzialmente immutato dallo scorso agosto 2020. Qui il giocatore può continuare a spendere corone e kudos accumulati durante le partite, sbloccando così nuovi costumi, nuovi balletti buffi, nuovi pattern con cui personalizzare l'aspetto della propria caramella gommosa. E infine sono arrivate anche nuove gamertag: vengono mostrate durante le partite come ulteriore simbolo identificativo, ma è davvero difficile considerarle qualcosa di interessante.

Inoltre, ogni tot vittorie accumulate sbloccherà una prestigiosa skin d'oro , in forma completamente gratuita. Sul campo di battaglia, ciò indicherà la "superiorità" di chi la indossa, almeno dal punto di vista della fortuna sfacciata, compagna imprescindibile per vincere le partite.

Fall Guys: Winter Knockout rappresenta a tutti gli effetti la nuova stagione del titolo di Mediatonic, una corposa espansione che torna ad insistere sui contenuti e sulle modifiche a determinati oggetti cosmetici; minime, invece, le modifiche all'interfaccia di gioco. Annotiamo almeno l'introduzione di una sorta di rango, sempre visibile dalla schermata principale, in basso a sinistra sullo schermo: ora il giocatore potrà vedere quante partite ha vinto in totale, da quando ha scaricato il videogioco.

La verità è che dopo il mezzo passo falso costituito dalla stagione 2 a tema medioevo fantasy , Mediatonic sembra aver deciso di correre ai ripari. I giocatori di Fall Guys devono essere diminuiti in modo significativo dalla scorsa estate, prova ne sia che ora un match inizia comunque dopo un certo numero di secondi, al di là del numero effettivo dei 60 giocatori; comunque quasi sempre vengono raggiunti ugualmente. La stagione 2 aveva introdotto moltissimi nuovi costumi ispirati, ma appena una manciata di nuovi minigiochi. E proprio sui minigiochi Fall Guys deve insistere, per mantenere desta l'attenzione dei presenti; altrimenti la noia subentra quasi immediatamente.

Nuovi minigiochi

Per fortuna, e questo è il lato positivo di di Fall Guys: Winter Knockout, questa volta Mediatonic sembra aver imparato la lezione. Il primo trailer della stagione 3 insiste da subito su tutta una serie di nuovi minigiochi, che è poi possibile ritrovare immediatamente nel gioco al momento dell'avvio. Si tratta sia di sfide mai viste prima, alcune delle quali molto originali, e poi di modifiche estetiche per i match già offerti negli scorsi mesi.

E veniamo proprio ai nuovi livelli, che costituiscono poi il motivo principale per il quale potreste decidere di tornare su Fall Guys. In Ski Fall tutti i giocatori scivolano su una parete ghiacciata: lungo il percorso devono saltare all'interno dei cerchi per accumulare un certo numero di punti (una maggiore quantità è garantita dai cerchi d'oro); alla fine del percorso si ricomincia da capo, e così via fino allo scadere del tempo e al calcolo del punteggio complessivo. Va da sé che lungo la via verticale sono presenti ostacoli di ogni tipo, da blocchi rimbalzanti a soffietti che scagliano in latro i presenti.

Tundra Run prenderà il posto dei livelli iniziali per le prime qualificazioni del match: vuol dire che un buon numero di giocatori verrà subito falcidiato, spazzato via da tutti i pericoli dei quali il percorso è disseminato. Spiccano qui degli inediti guantoni da neve letali, che all'improvviso si innalzano dal terreno scagliando verso l'alto le gelatine gommose; ma non mancano spuntoni, punti scivolosi e altri ostacoli fastidiosi, palle di neve giganti comprese. Qualcosa di molto simile avviene nel livello Freezy Peak, con due differenze importanti: il percorso è verticale, perché bisogna raggiungere la cima della montagna; e poi vi sono dei getti d'aria lungo la strada, che possono tornare a vostro vantaggio... o farsi volare via.