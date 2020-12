Super Mario 3D All-Stars: perché è un'esclusiva temporale? Bowser risponde

Nintendo ha rilasciato, a settembre 2020, Super Mario 3D All-Stars per la celebrazione del 35esimo anniversario dell'idraulico italiano. La vera particolarità di questo prodotto è legata al fatto che è un'esclusiva tempolare e rimarrà in vendita solo fino al 31 marzo 2021, sia in formato fisico che in formato digitale. Perché? A rispondere è Doug Bowser, presidente di Nintendo of America.

In un'intervista rilasciata a Polygon, Bowser ha affermato: "Sì, penso di poter usare una parola semplice: celebrazione. Si tratta solo di questo, è una celebrazione del 35esimo anniversario di Mario. Volevamo celebrarlo in modo unico e differente e lo abbiamo fatto tramite giochi come Super Mario 3D All-Stars, o lo faremo con future release come Super Mario 3D World + Bowser's Fury". Bowser spiega poi che Nintendo non può in questo momento parlare riguardo ai suoi piani successivi alla fine di marzo 2021.

La scelta di Nintendo ha di certo stupito i giocatori, anche se non tutti in modo positivo. Il rilascio limitato di una versione fisica è in qualche modo comprensibile, ma la versione digitale sarebbe potuta rimanere a disposizione. Perdere l'accesso a un gioco "nuovo" è sempre un dispiacere, magari non per chi già possiede la console (che si "arrende" e acquista la collection immediatamente) ma per i nuovi giocatori che non avranno modo di scoprire l'esistenza del prodotto.

Chissà, con una mossa a sorpresa Nintendo potrebbe rilasciare (a prezzo maggiorato) i singoli giochi della collection in formato digitale, così da rispettare quanto affermato ma dare comunque la possibilità ai giocatori di ottenere queste nuove versioni di classici molto amati. Sony, ad esempio, dopo qualche tempo rilasciò i singoli capitoli di Uncharted Remastered precedentemente radunati in una sola collection.

Se siete fan di Super Mario, non perdetevi il nostro speciale dedicato ai 5 migliori giochi di Super Mario Bros. di sempre.