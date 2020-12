Il Cortocircuito, nuova puntata alle 16.00: parleremo di Cyberpunk 2077 e non solo

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00. Sarà l'ultima dell'anno: lo show riprenderà l'8 gennaio 2021.

Alla conduzione troverete il dinamico trio composto da Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, ma non mancheranno ovviamente degli ospiti d'eccezione!

Ecco gli argomenti che tratteremo:

Cyberpunk 2077 - il dramma delle versioni old-gen

Discuteremo di ciò che sta succedendo a Cyberpunk 2077, rimosso da PlayStation Store mentre le azioni di CD Projekt RED continuano a crollare.

Come funziona la certificazione su console e quali sono i controlli che Microsoft e Sony sono chiamate a effettuare? Ne parleremo con Mauro Fanelli, fondatore del team MixedBag.

GOTY, FOTY e SOTY: la roba migliore che abbiamo giocato e visto quest'anno

In compagnia di Gabriella Giliberti, una chiacchierata a ruota libera e senza limitazioni sulle cose migliori che abbiamo giocato e visto quest'anno.

