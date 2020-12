Ark Survival Evolved: l'update 2.44 porta l'evento Winter Wonderland

Studio Wildcard ha rilasciato il nuovo update 2.44 per Ark Survival Evolved quest'oggi. L'aggiornamento introduce per la quinta volta nel gioco l'evento Winter Wonderland che propone attività a tema natalizio e adorna le ambientazioni con varie decorazioni. Inoltre, troveremo oggetti e creature dedicate.

L'evento sarà disponibile per le versioni PC, Xbox One e PS4 di Ark Survival Evolved fino al 7 gennaio. Tutte le mappe comprendono Winter Wonderland e tutti i relativi contenuti, come RaptorClaus, che rilascia regali ricolmi di loot, oggetti dell'evento ma anche carbone! A mezzanotte (orario di gioco, non reale) RaptorClaus volerà nel cielo di tutte le mappe. Ci sarà anche GachaClaus che accetterà il carbone ottenuto tramite RaptorClaus e lo trasformerà in oggetti natalizi, come armi e armature.

L'evento può essere manualmente attivato con il parametro "ActiveEvent=WinterWonderland". Inoltre, cambiano i ratei di breeding, XP del giocatore e raccolta oggetti (x2). Sono inoltre aggiunte le seguenti skin evento, tutte nuove:



Rex Sweater Skin

Carolers Sweater Skin

Bulbdog Sweater Skin

Blue Winter Beanie

Purple Winter Beanie

Green Winter Beanie

Male and Female Noglin Swimsuit Skin

Male and Female Yeti Swimsuit Skin

Ci sono anche nuovi Chibis:



Shinehorn

Featherlight

Glowtail

Bulbdog

Top-hat Kairuku

Reindeer

Gacha Claus

E anche nuovi colori:



Jade

PineGreen

SpruceGreen

DarkMagenta

Glacial

PowderBlue

Teal

DarkViolet

A questi si sommano skin, oggetti e colori già rilasciati nei passati eventi di Ark Survival Evolved. L'evento Winter Wonderland è quindi il momento perfetto per ottenere tanti premi interessanti per le vostre partite.

Infine, vi ricordiamo che Ark 2 è stato annunciato e che Vin Diesel collabora allo sviluppo come produttore.