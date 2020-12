Ark 2: Vin Diesel collabora allo sviluppo come produttore

L'impegno di Vin Diesel in Ark 2 non riguarda solo la sua presenza come personaggio nel cast, a quanto pare, ma ha a che fare con lo stesso sviluppo del progetto, visto che l'attore è stato coinvolto nei lavori in qualità di produttore.

Dopo aver affermato di aver passato 1000 ore sul primo Ark, è chiaro che per Vin Diesel il seguito sia una questione estremamente importante e la cosa è confermata anche dal suo impegno diretto nella costruzione del gioco. Dunque Vin Diesel non sarà solo il modello su cui è costruito Santiago, personaggio principale di Ark 2, ma sarà anche un producer all'interno di Studio Wildcard.

Nella fattispecie, sarà "President of creative convergence", con un titolo che sembra praticamente creato apposta per l'occasione ma che in effetti ha a che fare con il ruolo svolto dall'attore. Vin Diesel si occuperà infatti anche della creazione e della produzione della serie animata annunciata anche questa nel corso dei Game Awards 2020.

Presentato in video ai Game Awards, con Vin Diesel protagonista assoluto del trailer di annuncio, Ark 2 è un'esclusiva Xbox Series X e Series S, senza ancora una data di uscita precisa.