Terminator: Resistance su PS5 con la versione Enhanced, immagini e data di uscita

Terminator: Resistance farà il proprio debutto su PS5 con la versione Enhanced, appena annunciata da Reef Entertainment con tanto di data di uscita, fissata al 26 marzo 2021.

L'originale Terminator: Resistance è stato stroncato dalla critica, sebbene alcuni utenti lo abbiano in realtà apprezzato, e la nuova edizione si propone di risolvere i problemi dell'esordio introducendo vari miglioramenti.

Come si può notare dalle prime immagini, che trovate in calce, Terminator: Resistance - Enhanced vanterà una grafica decisamente più dettagliata e curata rispetto a quanto visto su PS4 e Xbox One, introducendo anche la modalità Infiltrator finora esclusiva su PC.

I possessori del gioco per PlayStation 4 potranno effettuare l'upgrade alla versione Enhanced per PS5 gratuitamente, mentre nell'estate 2021 arriverà un nuovo DLC a pagamento per PC e per la nuova console Sony.

Nel dettaglio, Terminator: Resistance - Enhanced girerà a 4K e 60 fps, con caricamenti molto più rapidi e feature che andranno a sfruttare le peculiari capacità del controller DualSense.