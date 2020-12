Watch Dogs Legion: il pacchetto Ricompense è il terzo regalo del giveaway Ubisoft

Il pacchetto Ricompense di Watch Dogs Legion è il terzo regalo del giveaway di Ubisoft. Questa serie di offerte, vi ricordiamo, proseguirà fino al 18 dicembre 2020, ma questo regalo sarà disponibile solo per oggi. Il pacchetto Ricompense include due contenuti aggiuntivi dedicati al sandbox della società d'Oltralpe: precisamente, avremo modo di far indossare a uno dei nostri personaggi l'abito "Power Suit" e la "maschera Ubisoft".

L'abito "Power Suit" del pacchetto Ricompense di Watch Dogs Legion è, fondamentalmente, una camicia con panciotto e una giacca e pantaloni eleganti. La "maschera Ubisoft", invece, è molto più particolare, in quanto propone il logo dello sviluppatore al centro del viso. Vi ricordiamo che i pacchetti di contenuti aggiuntivi sono disponibili per tutte le piattaforme, mentre i giochi gratis (come Starlink: Battle for Atlas di ieri) vengono rilasciati solo in formato PC.

Per partecipare al giveaway di Ubisoft e ottenere il pacchetto Ricompense di Watch Dogs Legion, è necessario essere maggiorenni ed eseguire l'accesso tramite il proprio account Ubisoft. Tutto quello che dovete fare è raggiungere la pagina dedicata a questo indirizzo e selezionare la voce "Registrati ora" al centro dello schermo.

Come abbiamo detto, il giveaway durerà unicamente fino al 18 dicembre 2020: questo significa che vi sono ancora due ricompense gratuite da ottenere. Se Ubisoft seguirà lo scherma, dovrebbe dare un nuovo gioco gratis nella giornata di domani, probabilmente un titolo non recente.

Possiamo solo aspettare per scoprirlo. Nel frattempo, vi ricordiamo che Ubisoft + è in beta su Stadia da alcuni giorni: pagando un fisso mensile, è possibile accedere a molteplici giochi della compagnia e giocarci senza limiti.