Ubisoft+ in beta su Stadia da oggi

Ubisoft+ è disponibile da oggi per Stadia in versione beta. Si tratta dell'abbonamento mensile del publisher francese che dà accesso a tutto il suo catalogo. La fase di rollout andrà avanti fino al 16 dicembre, quando cioè tutti gli utenti dovrebbero avere accesso al servizio.

Chi fosse già abbonato a Ubisoft+ può registrarsi alla beta collegandosi al suo account, per poi collegarlo a un account gratuito di Stadia. Per giocare non è richiesto di essere abbonati anche a Stadia Pro.

Usando Ubisoft+ con Stadia sarà possibile accedere ai giochi da browser, da apparecchi mobile Android e tramite Chromecast Ultra, senza alcun costo aggiuntivo. I titoli più moderni, come Assassin's Creed Valhalla e Immortals: Fenyx Rising, offriranno anche la progressione cross-platform, cosicché i giocatori possano riprendere una partita lasciata in sospeso su qualsiasi device.

Infine, la versione Stadia di Ubisoft+ offrirà le versioni premium di alcuni titoli, inclusi i due già citati e Watch Dogs: Legion. Il prezzo dell'abbonamento, che comprende un catalogo di più di cento giochi, è di 14,99 dollari al mese.