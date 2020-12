Hitman 3: l'epico trailer cinematico ci porta nell'Arabia Saudita

Hitman 3 sarà rilasciato tra poco più di un mese e, quando lo farà, segnerà la fine della trilogia de "World of Assassination" di IO Interactive (che, vi ricordiamo, è già attiva su una nuova IP: 007). Prima del lancio, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo epico trailer cinematografico in anteprima tramite IGN USA, come potete vedere poco sopra.

L'Agente 47 di Hitman 3 si sta dirigendo verso l'Arabia Saudita per rimettersi in azione e contrastare Providence. Il trailer ci fa viaggiare attraverso le aride dune del deserto e, infine, mostra il nostro protagonista mentre si lancia da un aereo per dirigersi a Dubai. Ricordiamo infatti che Dubai è una delle tre location -insieme a Dartmoor (Inghilterra) e Chongqing (Cina) - già rivelate per il prossimo capitolo della serie stealth di IO Interactive.

Hitman 3 sarà rilasciato il prossimo 21 gennaio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltre che ovviamente su PC. Sulle tre console di nuova generazione, il gioco riuscirà a raggiungere i 4K e 60 FPS, inoltre su PS5 supporterà le feature del DualSense (feedback aptico e grilletti adattivi). La versione PS4 (giocabile in retrocompatibilità su PS5), infine, include anche la modalità Realtà Virtuale per PlayStation VR.

Se giocate su PC, vi ricordiamo anche i requisiti raccomandati PC segnalati tramite Epic Games Store: