Project 007 è il nuovo progetto di IO Interactive, gli sviluppatori di Hitman

Con un breve teaser trailer IO Interactive, gli sviluppatori di Hitman, hanno presentato Project 007. Come è facile capire si tratta di un gioco ispirato all'agente segreto più famoso del mondo, ovvero James Bond.

A pochi giorni dalla scomparsa di quello che è e rimarrà lo 007 più famoso di tutti i tempi, Sean Connery, IO Interactive annuncia un misterioso progetto legato proprio all'agente segreto partorito dalla penna di Ian Fleming: 007. Poco si sa del progetto, persino il nome potrebbe essere temporaneo, se non che sarà prodotto e sviluppato da IO Interactive e che il gioco è in pieno sviluppo. La firma, infatti, sta reclutando nuovi talenti per portare avanti il gioco nel miglior modo possibile. Si parla di artisti, producer, addetti al controllo qualità e persino di esperti di infrastrutture online e multiplayer.

Dal sito ufficiale si possono recuperare poche altre informazioni, come la partecipazione di MGM, EON Productions e Delphi. Una cosa che fa pensare al fatto che Project 007 sia prevalentemente ispirato alle pellicole, più che ai romanzi.

Questo nonostante sia "una storia di Bond completamente originale in cui i giocatori vestiranno i panni dell'agente segreto più famoso al mondo per guadagnare il loro status da 00, così come è successo nel primo film di Bond".

Anche le piattaforme non sono state annunciate, ma visto il momento nel quale il publisher inglese ha deciso di svelare le sue carte, immaginiamo che il gioco arriverà sicuramente su PS5, Xbox Series X/S e PC.

Cosa ne pensate?