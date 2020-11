Total War: Warhammer 2 potrebbe ricevere un nuovo DLC: Creative Assembly ci stuzzica

Con un video teaser che non dice praticamente nulla, Creative Assembly stuzzica la nostra fantasia. Lo sviluppatore celebre per la serie di Total War potrebbe nascondere dietro queste poche immagini qualunque cosa. Quello che è probabile, però, è che Total War: Warhammer 2 riceverà presto un nuovo DLC. Si potrebbe trattare degli Elfi Silvani.

Il video che vi abbiamo postato qui sopra mostra davvero poco: c'è una fitta foresta, ma non si vede altro, se non qualche foglia in movimento sullo sfondo. Impossibile non notare però, in primo piano, una freccia conficcata nel tronco di un albero o sentire dei leggeri rumori in sottofondo, come di passi.

Ma si ode anche una specie di corno e c'è qualcosa di strano dietro gli alberi. Per questo motivo in molti pensano all'arrivo dei letali e silenziosi elfi silvani in Total War: Warhammer II, l'eccellente trasposizione videoludica di uno dei wargame più famosi del mondo.

Tra i commenti del video c'è anche chi ipotizza un Total War: Robin Hood o il debutto della serie nel mondo degli ASMR.

Voi cosa ne pensate?