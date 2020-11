GeForce Now: parliamo delle novità in arrivo

Con una piccola conferenza online NVIDIA ci ha aggiornato sui numeri e sulle prossime novità per GeForce Now, il servizio di gioco in streaming che sfrutta ovviamente le GPU da server GeForce RTX offrendo ray tracing e DLSS, funzionale anche mantenere elevata la qualità del servizio.

GeForce Now continua a crescere guardando ai browser

La prima delle due novità principali in vista riguarda l'arrivo nel prossimo futuro di GeForce Now sul browser Safari di iOS. Si apre quindi un nuovo mercato legato ai dispositivi portatili Apple, con il ritorno di Fortnite attraverso il servizio di gioco in streaming NVIDIA. Si tratta quindi di un passo importante, anche in termini di ampliamento di bacino di utenza, con l'utenza in possesso tablet e smartphone della mela morsicata che si unirà ai possessori di Chromebook, piattaforme Shield tra cui TV, MacOS, Android e ovviamente PC di ogni tipologia. Ma si tratta di un primo passo verso un'ulteriore espansione verso la possibilità di giocare in streaming con la tecnologia NVIDIA attraverso nuovi browser che verranno supportati durante il 2021.

Nel frattempo il supporto da parte delle piattaforme PC è cresciuto, con un totale di 750 giochi in gran parte disponibili su Steam che, oltre ai 650 giochi compatibili con il servizio NVIDIA, offre anche la feature Owneship Sync Feature. Su Epic invece sono 100 i giochi compatibili con GeForce Now mentre su Uplay sono 50 e includono il neo arrivato Watch Dog's Legion e il nuovissimo Assassin's Creed Valhalla consentendo di giocare in streaming anche ai titoli legati ai servizi Ubisoft+ sfruttando tutte le funzioni di Ubisoft Connect.