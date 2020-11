LG UltraGear Gaming 34GN850, la recensione del monitor ultra-wide

La recensione dell'LG UltraGear Gaming 34GN850, un monitor ultrawide curvo con pannello Nano-IPS da 144Hz, arriva in un momento propizio, con un aumento notevole della convenienza delle GPU in grado di gestire senza problemi la risoluzione 3440x1440p. Le nuove GeForce e Radeon di punta guardano al 4K, ma sono senza dubbio adatte a sfruttare pannelli ad alto refresh di questo tipo, e lo stesso vale per le soluzioni meno dispendiose, seppur tutt'altro economiche, come la RTX 3070 e la RX 6800, che guardano si al 1440p ma puntano a refresh elevati e sono in grado di misurarsi con l'aumento di risoluzione orizzontale di un 21:9.

Caratteristiche

Erede dell'LG 34GK950F, l'UltraGear Gaming 34GN850 si spoglia di alcune ingenuità portando tra l'altro il tempo di risposta dichiarato a 1 millisecondo GtG. Include inoltre una modalità overclock che permette di portare il refresh da 144Hz a 160Hz. Certo questa impostazione si scontra con i limiti della DisplayPort 1.4 che costringe ad abbassare la profondità di colore da 10-bit a 8-bit, ma concede comunque un'opzione in più ai giocatori competitivi. Prima di provarla, comunque, abbiamo dato un'occhiata al pannello con curvatura 1900R che in pieno stile LG risulta minimale, con un cerchio rosso intorno a logo e aggancio del sostegno impreziosire un retro quasi tutto in plastica ruvida. Le cornici sono invece in plastica liscia con le tre superiori che risultano sottilissime, anche se non manca il classico spessore nero ai bordi del pannello, mentre quella inferiore è inevitabilmente più spessa, ma comunque si aggira intorno al centimetro risultando piuttosto sottile.

Il risultato è un monitor sobrio che non richiede di maneggiare cacciaviti per essere installato e tuto sommato leggero, con 7.6Kg di peso complessivo, che lascia trasparire la sua natura ludica solo dal treppiede dalle linee aggressive che lungo le superfici inferiori è di colore rosso. Da notare che il piede posteriore coincide con il massiccio sostegno dello schermo, mentre i due piedi frontali non sono eccessivamente lunghi, pur garantendo una buona stabilità al lungo pannello da 34 pollici. In quanto a ergonomia manca la possibilità di ruotare il monitor lungo l'asse orizzontale, ma non mancano l'inclinazione verticale, per quanto abbondante verso il basso e ridotta verso l'altro, e lo scorrimento verticale che permette di regolare l'altezza, già piuttosto elevata rispetto alla base. A completare la dotazione, infine, troviamo due HDMI, una DisplayPort, un ingresso USB 3.0 Up-Stream, due USB 3.0 Down-Stream, Kensington lock e la classica uscita da 3.5mm per l'audio.

Il pannello, lo abbiamo detto, ha un rapporto da 21:9 con risoluzione 3440x1440 e clock di 144Hz, una frequenza che permette di visualizzare 1.07 miliardi di colori grazie alla profondità di colore 10-bit. La curvatura non è estrema ma contribuisce ad aumentare il coinvolgimento pur non inficiando un uso lavorativo dello schermo. D'altronde tra definizione e copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 98% si difende bene in ogni campo, compresi i video che in ultra-wide risultano decisamente immersivi. Ma si tratta comunque di un dispositivo da gaming che tra l'altro punta a tempi di risposta bassi, con 1 millisecondo dichiarato GtG e la possibilità di portare il refresh da 144Hz, già alti per la tipologia di schermo, a 160Hz. In questo caso, lo abbiamo detto, è necessario scendere da 10 a 8-bit di colore, ma va anche detto che i 16Hz in più non portano benefici massicci e sono senza dubbio rinunciabili.