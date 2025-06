007 First Light non è solo sparatorie e caos, tranquilli: IOI suggerisce altri approcci

Alcuni però potrebbero aver erroneamente pensato che 007 First Light sarà più una sorta di Uncharted che un nuovo Hitman , ovvero che sarà un gioco votato completamente all'azione sparatutto. Be', non è così.

Che tipo di gioco sarà 007 First Light

Jonathan Lacaille, il franchise director di 007 presso IO Interactive, ha spiegato che questo videogioco ha puntato a un equilibrio tra lo stile più lineare all'Uncharted e il gameplay classico dei titoli della compagnia.

Lacaille ha precisamente affermato: "È un po' entrambi o, per meglio dire, IOI ha un certo pedigree che si adatta perfettamente all'IP quindi ovviamente facciamo ciò che sappiamo fare meglio: tale approccio però non racconterebbe la storia completa di Bond."

Bond è una spia tanto quanto l'Agente 47, ma non si fa problemi nell'inseguire i cattivi in sequenze parkour o dare il via a una sparatoria attraverso una città europea, quindi 007 First Light non poteva essere solo un nuovo Hitman con un volto diverso.

Lacaille afferma anche: "Stiamo imparando molto su ciò che IOI sa fare ma abbiamo anche dovuto inventare cose nuove che IOI ha dovuto imparare sul momento: provandoci e riprovandoci abbiamo creato una piena esperienza in stile Bond. Per esempio, in passato non abbiamo creato sezioni di guida e ora lo stiamo facendo."

A tutto questo si somma il fatto che 007 First Light includerà più sparatorie rispetto a Hitman. A questo riguardo Lacaille ha spiegato: "Sparare spesso era una condizione per il fallimento in Hitman e qui invece è una grande parte dle gioco. Non vogliamo che 007 First Light sia solo una lunga fila di scontri a fuoco, quindi abbiamo dato ai giocatori una serie di strumenti per sentirvi intelligenti tanto quanto Bond". Questi gadget serviranno per seguire approccio diversi, ma dovremo attendere per sapere di più a riguardo.

Segnaliamo infine la collaborazione tra Hitman World of Assassination e 007 First Light: i due giochi si incontrano in una missione con Mads Mikkelsen.