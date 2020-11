PS5: nella speciale maratona di Sony, ci siamo anche noi con Miles Morales alle 20

Per festeggiare degnamente il lancio di PS5, Sony ha organizzato diversi appuntamenti davvero speciali. Oltre ad aver scelto Piazza San Marco di Venezia come sfondo per l'evento di lancio in Italia, la divisione nostrana ha organizzato una speciale maratona per presentare tutte le novità della sua nuova console: alle 20 ci saremo anche noi e porteremo in diretta su Twitch Marvel's Spider-Man Miles Morales!

Il lancio di una nuova console è sempre un momento speciale, capace di richiamare le attenzioni di tutto il mondo, anche quello meno interessato all'industria dei videogiochi. Un evento globale, tanto che Sony Italia ha scelto uno dei luoghi più iconici del mondo, Piazza San Marco a Venezia, per l'occasione.

A questa grande festa parteciperemo anche noi, portando in diretta le emozioni e la spettacolarità di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Parleremo del gioco, ma soprattutto parleremo direttamente con il protagonista: avremo l'onore di ospitare Jacopo Calatroni e Gianandrea Muià in diretta, in modo di parlare con loro del doppiaggio del gioco, ma non solo.

Anche se non conosceste questi nomi o i due volti, sicuramente riconoscerete la loro voci. Jacopo ha doppiato Peter Parker nel recente videogioco per PS5 e PlayStation 4, ma ha fatto anche decine di spot pubblicitari, doppiato film e serie animate.

Nel mondo dei videogiochi è stato anche Kylo Ren in Star Wars Battlefront II o Kashima in Call of Duty: Infinite Warfare.

Gianandrea Muià, invece, è Miles Morales in Marvel's Spider-Man. Lo conoscerete per aver doppiato Hvitserk in Vikings, Isaac in The Handmaid's Tale o Pewdiepie in South Park.

Non perdetevi, dunque, questo eccezionale evento sul nostro canale Twitch!