Hitman 3 per PS5 supporterà feedback aptico e trigger adattivi del DualSense

La versione PS5 di Hitman 3 supporterà il feedback aptico e i trigger adattivi del controller DualSense, donando così a ogni arma un feeling differente.

Contestualmente alla pubblicazione del primo trailer del gameplay di Hitman 3, gli sviluppatori di IO Interactive hanno fornito sul PlayStation Blog ulteriori dettagli sul nuovo episodio della loro serie action stealth.

"Su PlayStation 5 Hitman 3 supporterà i 4K a 60 fps in HDR e caricamenti più veloci", ha scritto il communications manager Travis Barbour. "Inoltre l'upgrade gratuito consentirà agli utenti PS4 di aggiornare il gioco alla versione next-gen senza costi aggiuntivi."

"Tutte le pistole e i fucili del gioco supporteranno i trigger adattivi per restituire una sensazione autentica a ogni colpo sparato. Quelle automatiche simuleranno inoltre il rinculo di ogni proiettile e stiamo implementando un feedback aptico diverso per ogni arma."

"In pratica stiamo cercando di emulare le sensazioni offerte dall'aprire il fuoco con una specifica arma nello stesso modo in cui stiamo replicando il suono di ognuna di esse."

"Un ottimo esempio dell'uso dei trigger adattivi si ottiene attivando l'effetto Focus che rallenta il tempo quando si usa un fucile di precisione. Premendo il grilletto R2 si arriva a un punto in cui la resistenza aumenta: bisognerà mantenere quel grado di pressione per far partire il Focus."

"Quando poi saremo pronti a fare fuoco, basterà esercitare una pressione maggiore sul grilletto e sentire il 'click' del trigger nel momento in cui l'arma spara."