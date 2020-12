Hitman 3, primo trailer del gameplay per il nuovo episodio della serie stealth

Hitman 3 è stato presentato da IO Interactive con il primo trailer del gameplay: tre minuti narrati in cui abbiamo potuto vedere l'Agente 47 in azione nei nuovi scenari del gioco.

In uscita il 20 gennaio su tutte le piattaforme, anche Nintendo Switch via cloud, Hitman 3 chiuderà l'entusiasmante trilogia World of Assassination andando a chiudere quest'ultima avventura dell'infallibile sicario.

Pur basandosi sulla stessa struttura vista nei due precedenti capitoli, il nuovo Hitman andrà ad aumentare ulteriormene gli intrecci e le possibili interazioni all'interno delle location per massimizzare la libertà di approccio a ogni missione.

Potremo dunque eliminare i bersagli di turno in svariati modi differenti, studiando la mappa e le sue peculiarità, nonché utilizzando travestimenti per avvicinarci sempre di più all'obiettivo prima di colpire.

Il tutto accompagnato da una grafica mai così ricca e dettagliata, che promette di dare il meglio sulle piattaforme di nuova generazione.