World of Warcraft: Shadowlands è il gioco PC venduto più velocemente di sempre

World of Warcraft: Shadowlands è il gioco per PC venduto più velocemente di sempre: l'espansione ha piazzato 3,7 milioni di copie al day one.

Si tratta di un record per la produzione targata Blizzard, che con queste straordinarie performance è riuscita a battere persino Diablo 3, con i suoi 3,5 milioni di copie vendute al lancio.

Non si tratta tuttavia degli unici dati da tenere in considerazione, come sottolinea il publisher nel suo report. L'attesa per l'esordio di Shadowlands, ad esempio, ha portato il numero di abbonati a World of Warcraft a raggiungere un picco.

Gli utenti, inoltre, hanno passato una quantità di tempo maggiore all'interno di Azeroth quest'anno che non negli ultimi dieci, e il numero dei giocatori è letteralmente raddoppiato.