Hitman 3 su Nintendo Switch con la Cloud Version, ecco il trailer

Hitman 3 sarà disponibile anche su Nintendo Switch con una Cloud Version, ovverosia un'edizione fruibile unicamente in streaming via internet: lo rivela il trailer che trovate in calce.

In uscita il 20 gennaio 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, il capitolo conclusivo della trilogia firmata IO Interactive non ha ancora una data di lancio sulla console ibrida.

Per la prima volta la serie HITMAN approda su Nintendo Switch.

Questo gioco rappresenta la drammatica conclusione della trilogia e porterà i giocatori in viaggio per il mondo in un'avventura tra vasti ambienti in stile sandbox.

Lo spietato Agente 47 ritorna per lavorare sulle missioni più importanti della sua carriera. La versione cloud di HITMAN 3 è in arrivo su Nintendo Switch.