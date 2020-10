No More Heroes 1 e 2 su Nintendo Switch, immagini e trailer per No More Heroes 3

No More Heroes e No More Heroes 2 sono disponibili a partire da oggi su Nintendo Switch, ma ci sono novità anche per No More Heroes 3, che si mostra con trailer e immagini inedite.

Rinviato al 2021, No More Heroes 3 vedrà i celebri assassini della serie sfidarsi in una battaglia di livello galattico, in cui potremo affrontare anche avversari alieni "in un folle turbinio d'azione."

E per chi non ha giocato i primi episodi della serie, No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle, usciti originariamente sulla console Wii, sono disponibili ora nel Nintendo eShop su Nintendo Switch!

No More Heroes

Ottenuto l'11° posto nella classifica della United Assassins Association, Travis Touchdown impugna la sua fida beam katana per sfidare i 10 migliori assassini al mondo in combattimenti all'ultimo sangue.

Non sarà facile, ma questo otaku americano non si arrenderà finché non avrà conquistato il titolo di assassino n. 1 al mondo!

No More Heroes 2: Desperate Struggle

Tre anni dopo aver conquistato la vetta della United Assassins Association, Travis Touchdown inizia a perdere posizioni in classifica, precipitando al 51° posto. Come se non bastasse, un assassino di nome Skelter Helter ha giurato di vendicare la morte del fratello per mano di Travis.

Spinto dalle proprie ambizioni e da un desiderio di rivalsa, l'otaku assassino più letale sfodera ancora una volta la sua beam katana per gettarsi a capofitto in una nuova sfida!