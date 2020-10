Bravely Default 2: la data d'uscita per Nintendo Switch annunciata con un trailer

Nintendo ha annunciato attraverso un nuovo e spettacolare trailer la data d'uscita di Bravely Default 2. L'atteso gioco di ruolo arriverà su Nintendo Switch il prossimo 26 febbraio 2021. Si tratta del secondo episodio, ma il terzo gioco, della serie nata su Nintendo 3DS ed è sviluppato dallo studio che ha dato i natali a Octopath Traveler.

La storia è ambientata in un nuovo mondo antecedente a quello dei primi capitoli. Questo mondo è diviso in 5 regni, molto differenti tra di loro. Il protagonista, Seth, è un giovane marinaio. Gloria un principessa sfuggita ad un fato misterioso, mentre Elvis è uno studioso che gira per il mondo. Infine c'è la mercenaria Adele.

Il gioco era previsto per il 2020, ma evidentemente lo sviluppo è andato per il lungo e il team si è trovato costretto a posticipare di qualche mese. Adesso la data è stata fissata al 26 febbraio 2020. Qui potete trovare il nostro provato della demo di Bravely Default 2.

Cosa ve ne pare?