Xbox Series X e Series S: unboxing in video, il primo per la console economica

Xbox Series X e Xbox Series S sono state protagoniste di un nuovo unboxing, probabilmente il primo dedicato alla console next-gen economica di Microsoft.

Avrete certamente visto il nostro unboxing di Xbox Series X, dunque passiamo direttamente alla piattaforma più compatta della casa di Redmond, la cui confezione riflette le dimensioni minute del sistema.

Lo stile è lo stesso adottato per Xbox Series X: aperto lo scatolo con un movimento verticale, ci si trova di fronte la console impacchettata, con un nastro in cartoncino recante il motto "Power Your Dreams".

L'apertura è dunque molto immediata, e nella confezione sono presenti anche un controller, un cavo HDMI e un cavo per il collegamento alla presa di corrente, oltre a un piccolo quickstart.

La console economica vanta dimensioni davvero ridotte, la si prende con una sola mano e sul retro si vedono le varie porte: LAN, due USB, HDMI, espansione di memoria e alimentazione.