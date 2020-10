Nintendo Direct Mini: il video del Partner Showcase di ottobre pubblicato a sorpresa

Nintendo ha pubblicato oggi a sorpresa un Nintendo Direct Mini. Si è trattato di una presentazione dedicata ai partner della grande N. Qui sopra abbiamo pubblicato il video per recuperare tutte le novità di ottobre 2020, mentre di seguito vi presentiamo le principali novità.

Oggi alle 15.00, nel corso dell'ultimo Nintendo Direct Mini: Partner Showcase dell'anno, Nintendo ha fornito informazioni su diversi giochi in arrivo su Nintendo Switch da sviluppatori e publisher come Square Enix, Remedy Entertainment, Koei Tecmo Games e HAL Laboratory.

No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle, Control, Part Time UFO e una demo gratuita per Hyrule Warriors: L'era della calamità, sono tutti ora disponibili. Tra gli altri titoli di punta: Bravely Default II; il gioco perfetto per chi ama la vita in campagna Story of Seasons: Pioneers of Olive Town; il gioco di azione e avventura ispirato alla mitologia dell'antica Grecia Immortals Fenyx Rising; le versioni per Nintendo Switch di Hitman 3 e Control, entrambe giocabili grazie alla tecnologia di streaming tramite cloud.

