Final Fantasy 7: Aerith è molto provocante nel cosplay di Lyvlas

Final Fantasy 7 è uno dei giochi più amati di sempre. Lo è per la storia, per gli affascinanti scenari, ma anche per gli iconici personaggi. Uno di questi, la bella e delicata Aerith, è uno di quelli che ha bucato o schermo. Merito della sua storia strappalacrime e, ovviamente, del suo bell'aspetto, molto femminile, soprattutto se confrontato con quello più grintoso di Tifa. La cosplayer Lyvlas, una modella da più di 100mila follower su Instagram, ha realizzato una versione molto provocante di Aerith e l'ha, ovviamente, postata sui social.

La lunga treccia è immediatamente riconoscibile, il bel viso anche. Non ci ricordiamo bene quel corpetto rosso e provocante, ma sarà sicuramente la nostra memoria a fare brutti scherzi.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui ve li siate persi, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il cosplay di Bunny Bulma di hannnahstuart. quello di Genshin Impact realizzato da Fischl e Nico Robin, nel cosplay di nancy_banks69.