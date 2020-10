Control su Nintendo Switch, disponibile da oggi la Cloud Version con demo gratuita

Control è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch, con una Cloud Version che è possibile provare senza costi da eShop grazie alla demo gratuita.

Come riportato nella nostra recensione di Control, lo shooter in stile metroidvania sviluppato da Remedy Entertainment è caratterizzato da una storia completamente fuori di testa e da un gameplay straordinario, in cui potremo combattere utilizzando uno spettacolare mix di armi da fuoco e poteri telecinetici.

La versione cloud per Nintendo Switch è probabilmente identica alle altre, essendo fruibile completamente in streaming: grazie alla demo, scaricabile da qui, potrete verificare come gira sulla vostra connessione ed eventualmente procedere all'acquisto.

Control Ultimate Edition include il gioco principale e tutte le Espansioni già disponibili ("Le Fondamenta" ed "EMA") in un unico pacchetto davvero conveniente.

Una presenza invasiva ha occupato il Federal Bureau of Control... e solo tu puoi fermarla. Lo scenario circostante sarà la tua arma migliore in un epico scontro con un nemico minaccioso in una serie di ambientazioni profonde e imprevedibili. Il contenimento è stato violato e ora l'intera umanità è in pericolo. Riuscirai a riprendere il controllo?

Vincitore di oltre 80 riconoscimenti, Control è uno spettacolare gioco d'azione e avventura in terza persona che ti terrà col fiato sospeso. Combinando scenari aperti con la capacità di creare mondi e la narrazione del premiato sviluppatore Remedy Entertainment, Control offre una vasta esperienza di gioco davvero intensa e gratificante.