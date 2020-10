PS5, Sony promette novità su cinque giochi nelle prossime due ore

Sony annuncerà nelle prossime due ore alcune novità riguardanti cinque giochi in uscita su PS5: i dettagli compariranno sul PlayStation Blog e li riporteremo tempestivamente.

Il primo annuncio è stato quello relativo alla versione next-gen di No Man's Sky, che sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 con upgrade gratuito per i possessori dell'edizione PS4.

Quali saranno gli altri? Non ci vorrà molto per scoprirlo, ma è possibile che abbiano a che fare con la line-up di PlayStation Plus, dopo la conferma che Destruction AllStars debutterà proprio nel catalogo del servizio in abbonamento a febbraio.

A proposito di PlayStation Plus, vi ricordiamo che oggi verranno annunciati i giochi di novembre 2020, come da tradizione intorno alle 17.00.

