PlayStation Plus novembre 2020, quando verranno annunciati i giochi gratis PS4?

PlayStation Plus vedrà l'arrivo a novembre 2020 di una nuova mandata di giochi gratis, scaricabili senza costi aggiuntivi dai possessori di PS4 abbonati al servizio Sony.

Ebbene, quando verranno annunciati questi titoli? Mercoledì 28 ottobre 2020 è il giorno in cui la casa giapponese dovrebbe rivelare la nuova line-up di PS Plus, che farà seguito a quella di ottobre 2020 con Vampyr e Need for Speed Payback.

A novembre, tuttavia, ci saranno anche altre novità per gli utenti PS5 abbonati a PS Plus, nella fattispecie l'arrivo della PlayStation Plus Collection: una raccolta di classici retrocompatibili con la nuova console Sony.

Il pacchetto, disponibile in concomitanza con il lancio di PlayStation 5, includerà i seguenti giochi: