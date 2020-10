PlayStation Plus ottobre 2020: Vampyr e Need for Speed Payback

PlayStation Plus si aggiorna a ottobre 2020 con due nuovi giochi: Vampyr, action RPG a base di vampiri, e Need for Speed Payback, penultimo episodio della serie EA.

Il catalogo di PlayStation Plus si aggiorna a ottobre 2020 con due giochi davvero interessanti: da una parte Vampyr, l'action RPG sviluppato da Dontnod Entertainment, ambientato in una Londra vittoriana oscura e inquietante; dall'altra Need for Speed Payback, penultimo episodio della celebre serie di racer arcade targata Electronic Arts. Una selezione che ha convinto i lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro sondaggio, la risposta è sì: il 34% degli utenti si ritiene abbastanza soddisfatto dei due titoli, il 23% molto soddisfatto, per un totale pari al 57% di chi ha fornito la propria opinione.

Vampyr Londra, 1918: l'apprezzato medico Jonathan Reid si ritrova a vagare per la città in preda alle visioni, realizzando di essere stato trasformato in un vampiro solo dopo aver azzannato una persona cara che lo stava cercando fra i mucchi di cadaveri dell'influenza spagnola. Disperato ma anche braccato dai cacciatori di succhiasangue, fugge in cerca di un rifugio sicuro e scopre di aver ottenuto delle capacità sovrumane. L'uomo dovrà impiegare queste abilità e tutte le proprie risorse al fine di trovare chi lo ha reso un mostro. Per fortuna potrà contare sull'aiuto di Edgar Swansea, direttore del Pembroke Hospital, che gli offrirà un posto presso la struttura, rigorosamente nel turno di notte, per coprire le sue missioni all'interno di una città oscura e inquieta. Vampyr miscela uno sfaccettato sistema di dialoghi, scelte e conseguenze con un'impostazione action RPG molto solida e convincente. Il protagonista del gioco dovrà infatti scegliere chi sacrificare e chi risparmiare per soddisfare la propria sete di sangue, e affrontare il risultato delle sue azioni: i quartieri coinvolti potrebbero diventare instabili e ancora più pericolosi. Un solido sistema di progressione ci consentirà di sbloccare man mano nuovi poteri e manovre d'attacco, da utilizzare per avere la meglio contro i temibili cacciatori di vampiri che pattugliano Londra e le creature infernali che si muovono col favore delle tenebre. Qual è la minaccia più grande, noi o loro?

Need for Speed Payback Quando la sua banda di piloti viene sbaragliata dalla Loggia, Tyler promette di vendicarsi. E così, sullo sfondo di Fortune Valley, il protagonista di Need for Speed Payback decide di procurarsi nuovamente un'auto veloce e di mandare a monte i piani di conquista dell'organizzazione criminale che controlla i casinò, le gare clandestine e persino la polizia. Per riuscire nella difficile missione, Tyler verrà affiancato da Mac e Jess, altri due piloti specializzati in altrettante categorie di eventi: alternandoci al comando dei tre personaggi potremo dunque cimentarci con corse in strada, offroad e drag, per un'esperienza che si mantiene sempre piuttosto varia e prova di volta in volta a cambiare le carte in tavola.