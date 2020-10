Among Us: come ottenere i cappelli di Halloween in anticipo con un trucco

Among Us è il titolo del momento: è tornato in auge all'improvviso grazie agli streamer e ad un'insperata riscoperta da parte del pubblico. Sapete che il gioco nasconde anche dei cappelli di Halloween? Vi spieghiamo come ottenerli in anticipo, anche se non è ancora il momento esatto previsto per i festeggiamenti.



Gli sviluppatori di Among Us hanno inserito questi cappelli a tema affinché i giocatori possano sbloccarli proprio il giorno di Halloween 2020: ma c'è chi non vuole aspettare così tanto per indossare una zucca, delle ali da pipistrello oppure altri accessori stregoneschi. Tuttavia esiste un trucco, che consente di sbloccare tutti questi oggetti cosmetici in anticipo e gratuitamente.



Il trucco consiste nel cambiare l'orario di gioco di Among Us. Sì, esatto, è davvero così semplice: tutto ciò che dovrete fare è seguire la procedura qui di seguito riportata, valida sia su mobile che su PC. E magari leggere la recensione di Among Us non farà male.

Selezionate Impostazioni dal vostro PC o dal vostro smartphone

Selezionate Data e Ora

Disattivate l'orario automatico (impostato tramite internet)

Impostate manualmente la data del 29 ottobre 2019 e l'ora 23:59

Avviate Among Us e attendete che scattino le 00:00 del 31 ottobre

Avviate una partita e avvicinatevi al portatile

Adesso selezionando Personalizza avrete a disposizione anche gli accessori di Halloween