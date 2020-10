PS5, DualSense: le luci in foto svelano una nuova funzionalità

PS5 è stata protagonista ieri di una nuova mandata di prove da parte di giornalisti e youtuber, che hanno anche dato modo di vedere alcune foto reali della console e del controller DualSense, come queste che mostrano peraltro una particolare funzionalità legata alle luci.

Con le prime prove di PS5 sono dunque giunte anche le prime immagini reali di console e accessori ed è stato possibile valutare una caratteristica meno nota di DualSense, il controller di PS5 che ha catturato particolarmente l'attenzione di coloro che sono stati invitati a provare l'hardware, ovvero il sistema di illuminazione dinamico della lightbar presente sul dispositivo.

Sapevamo già che la striscia di led presente intorno al touchpad può cambiare colore, anche all'occorrenza in base all'andamento di un gioco, ma non avevamo mai visto le luci nella parte sotto cambiare configurazione in base alla quantità di giocatori.

In pratica, nella parte bassa della striscia, appena sotto il touchpad, le immagini pubblicate da 4Gamer mostrano come vi siano vari punti luce che possono essere illuminati: nelle foto vediamo 1, 2 o 4 luci accese e queste dovrebbero corrispondere al numero del giocatore. Se si gioca in multiplayer, insomma, le luci sul controller dovrebbero indicare se siamo il Player 1, 2, 3 o 4, a quanto pare.

Altre foto mostrano inoltre i diversi colori che possono essere applicati alle luci del controller, anche in base all'andamento dei giochi e alle implementazioni decise dagli sviluppatori.

Secondo quanto emerso dalle prime impressioni su PS5, sembra che controller DualSense e SSD, più che la grafica, risaltino come principali novità, inoltre con l'avvento di PS5 avverrà un cambio epocale: il tasto per la conferma sarà X anche in Giappone.