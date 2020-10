PS5 segna un cambio epocale: il tasto per la conferma sarà X anche in Giappone

PS5, tra le varie novità emerse dalle prime prove effettuate in Giappone da vari youtuber e giornalisti, segnerà anche un cambio epocale, con l'inversione del tasto di conferma che anche in Giappone si adeguerà allo standard occidentale, spostandosi sulla X invece che sul cerchio.

Il titolo è ovviamente un po' esagerato ma si tratta comunque di un'iniziativa storica da parte di Sony: da molti anni, infatti, in Giappone la disposizione standard dei tasti prevedeva l'uso del tasto di conferma sul cerchio per quanto riguarda PlayStation, o comunque in generale sul tasto più spostato sul margine a destra.

Questa è una caratteristica ancora precedente alla prima PlayStation, visto che anche su Super Famicom (il cui controller è stato uno dei primi con i quattro tasti frontali disposti a croce) il tasto conferma in Giappone era il tasto A rosso, corrispondente come posizione al cerchio delle console Sony. Per tutto questo tempo è rimasto questo doppio standard che prevedeva il tasto conferma posizionato in basso in occidente (X per PlayStation, A verde per Xbox, B per Nintendo) e posizionato invece a destra in Giappone.

Sony ha confermato il cambiamento effettuato, riferendo che "Il tasto conferma sarà spostato universalmente su X per PS5. I giochi vengono fruiti in molti paesi diversi, dunque ha senso evitare differenze nella disposizione dei tasti tra sistemi e giochi".

Come confermato anche dalle prime prove su PS5 in Giappone, il tasto conferma si è spostato sul tasto X anche nelle console nipponiche, di fatto uniformando tutto il mondo allo stesso standard occidentale, verosimilmente con il tasto per tornare indietro posto invece sul cerchio. Si tratta di una soluzione esattamente opposta a quella solitamente utilizzata dagli utenti giapponesi, che immaginiamo possa portare a svariati e forse comici problemi per un lungo periodo di adattamento che sarà necessario da quelle parti.

Per il resto, dalle prove di oggi è emerso come controller DualSense e SSD più che la grafica risaltano come principali novità nelle prove su PS5, nelle quali è stato anche valutato come la console sia silenziosa.