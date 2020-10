The Witcher 3, Triss Merigold torna nell'affascinante cosplay di mira_ladovira

Un bel cosplay nel primo pomeriggio, secondo recenti studi, favorisce la digestione: ecco allora che oggi 4 ottobre 2020 vi aiuteremo a digerire con questo costume davvero notevole dedicato alla Triss Merigold di The Witcher 3.



L'opera di CD Projekt è ormai diventata un titolo imprescindibile su PlayStation 4, Xbox One e PC: prossimamente tornerà anche su console di nuova generazione con alcuni potenziamenti, anche se non è nota la data di lancio dell'upgrade. Ciò premesso, la cosplayer mira_ladovira ha realizzato un cosplay davvero affascinante, dedicato alla protagonista femminile dell'opera, che si è ritagliata da subito un posto speciale nel cuore dei giocatori.



Il costume in sé brilla soprattutto nella realizzazione degli accessori e degli abiti utilizzati: la ragazza riesce poi, senza volgarità di sorta, a risultare credibile come Triss Merigold. L'immagine è disponibile poco più avanti, e voi come sempre potrete farci sapere cosa ne pensate con un bel commento. Oppure no, del resto è un mondo libero. Va da sé che, se parteggiaste per Yennefer o Ciri, troverete dei cosplay anche dedicati a loro.