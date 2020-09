The Witcher 3, Yennefer prende vita nel cosplay di mira_ladovira

Manca ancora parecchio tempo alla nuova serie Netflix dedicata a The Witcher, così come ad un ipotetico The Witcher 4. Ma intanto The Witcher 3, a cinque anni di distanza dal lancio su console e PC, continua ad ispirare il mondo dei cosplay, come capirete dal costume di oggi basato su Yennefer.

Yennefer di Vengerberg è una delle protagoniste femminili più famose di The Witcher 3 e in generale dell'intero universo narrativo dello Strigo; amante di Geralt di Rivia, lo contende costantemente a Triss Merigold, anche se poi nel videogioco è il giocatore a scegliere come debbano andare a finire i vari rapporti amorosi.

La cosplayer mira_ladovira di recente si è impegnata parecchio nel realizzare il suo cosplay dedicato a Yennefer, ed è stata ripagata su Instagram con circa 1200 mi piace. Il lavoro appare comunque notevole e ben realizzato, anche grazie all'assistenza della fotografa borodkina_cos_photo per gli scatti.

Cosa ne pensate di questo costume? L'immagine è poco più avanti, e potrete commentarla nell'apposita sezione. Ma se preferite, ieri vi abbiamo offerto dei nuovi cosplay dedicato all'Androide A2 di NieR Automata.