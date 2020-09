NieR: Automata, A2 prende vita nei cosplay di jannetincosplay

NieR: Automata è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio videogioco di culto: complici anche le due protagoniste (Androide 2B, Androide A2 ) e il protagonista (Androide 9S). Ad A2 è dedicato questo cosplay che vi mostriamo nel primo pomeriggio di oggi, 3 settembre 2020, certi che vi piacerà. Ma prima un paio di righe dedicate all'artista in questione, la cosplayer jannetincosplay : la ragazza si occupa in generale di cosplay a tema videogames, e molti dei suoi lavori ottengono su Instagram un consenso incredibile. Quelli dedicati all'Androide A2 di NieR: Automata non fanno eccezione, e presto capirete il perché; ecco il primo:

Ma non è stata l'unica occasione in cui jannetincosplay ha vestito i panni dell'Androide A2, come capirete da questo secondo scatto (segue l'immagine), in cui si fanno evidenti la qualità e la cura per i dettagli dell'intera produzione: