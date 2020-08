NieR: Automata, 2B pronta per il mare in questo cosplay molto sensuale

16 agosto 2020, piena estate: nulla di cui stupirsi se anche i cosplay iniziano a diventare a tema estivo, al di là dei rispettivi franchise di partenza. Oggi vi proponiamo allora l'Androide 2B di NieR: Automata in abbigliamento... particolare.

2B di NieR: Automata ha deciso di prendersi una pausa e di andarsene al mare. Merito della fantasia della cosplayer aka_purin e del fotografo @photoruruw che l'ha accompagnata sul set fotografico. Trattasi di una versione molto sensuale del ben noto personaggio dell'RPG di Takahisa Taura e Isao Negishi. A distanza di diversi anni dal suo lancio sul mercato, è probabile che conosciate bene NieR: Automata. E se non lo conoscete, approfittate degli ultimi mesi estivi per recuperarlo: attualmente è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Eccovi l'immagine del cosplay di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento, in cui 2B è pronta per il mare; ma - doveste volerne degli altri a tema videogames - abbiamo di che soddisfarvi: