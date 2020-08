Mount & Blade II: Bannerlord, un video ci parla degli strumenti per i modder

Finalmente i modder potranno sbizzarrirsi con Mount & Blade II: Bannerlord, usando gli strumenti in arrivo, mostrati dagli sviluppatori in un nuovo diario di sviluppo. Il gioco di ruolo strategico, ancora in accesso anticipato, sta quindi per essere arricchito da una funzione richiestissima, che ne allungherà enormemente la longevità.

Mount & Blade II: Bannerlord ha fatto dei numeri eccezionali al lancio e ancora oggi è giocatissimo. Atteso per anni, non sembra aver deluso le aspettative dei giocatori, che lo hanno premiato con grandi vendite e giudizi molto positivi. Inoltre, essendo ancora in sviluppo i margini di miglioramento sono enormi.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Mount & Blade II: Bannerlord, in cui abbiamo scritto:

Resta da vedere la profondità effettiva del combattimento anche se quanto mostrato è incoraggiante e le recenti rifiniture includono l'implementazione delle dinamiche direzionali anche per gli scudi, miglioramenti alle combinazioni di colpi, animazioni migliorate e maggiore accuratezza per quanto riguarda l'influenza della fisica sul danno causato in un gioco che tiene conto anche della distribuzione del peso di ogni arma. Niente male e sebbene alcune texture e alcuni modelli non siano all'altezza del resto della produzione, il colpo d'occhio, complici il gran numero di truppe e la valanga di effetti luce, è spettacolare e ci mette di fronte a interi contingenti disarcionati in modo credibile, sabbia che si tinge di sangue e grandi castelli che si stagliano all'orizzonte mentre le truppe si accingono ad attaccarli con le macchine d'assedio. E questo basta per alimentare ulteriormente la nostra voglia di lanciarci alla carica attraverso i campi di battaglia Mount & Blade II: Bannerlord.