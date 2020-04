Mount & Blade II: Bannerlord su Steam, ancora numeri eccezionali

Mount & Blade II: Bannerlord continua a fare numeri eccellenti su Steam, dove ha superato i 200.000 giocatori contemporanei, raggiungendo la quarta posizione dei titoli più giocati sulla piattaforma, subito sotto ai mostri sacri Counter-Strike: Global Offensive, DotA 2 e PUBG.

Il titolo di Taleworlds si era già messo in mostra per aver raggiunto la top 5 al lancio, ma con il passare dei giorni il successo sembra essere aumentato e sono molti i giocatori che si sono aggiunti sui server, facendogli toccare i 219.514 giocatori, come rilevato da Steamcharts.

Da notare anche che Mount & Blade II: Bannerlord è in prima posizione su Steam dal lancio, nonostante sia stato pubblicato in Accesso Anticipato. Del resto è già noto che ha battuto i lanci di Doom Eternal e Wolcen: Lords of Mayhem, i due giochi che più avevano segnato il 2020 di Steam finora. Importante anche sottolineare come i giudizi del pubblico siano largamente positivi, segno di come Taleworlds sia riuscita a entrare in sintonia con il suo pubblico nonostante gli anni di attesa da Mount & Blade Warband.