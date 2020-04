AMD, la nuova GPU Radeon RX Gamma XT "Big Navy" sembra un mostro di potenza

AMD Radeon RX Gamma XT sembra essere la GPU flagship di nuova generazione per la compagnia, ovvero la cosiddetta "Big Navy" che è stata menzionata varie volte nelle voci di corridoio in questo periodo, anche attraverso le dichiarazioni degli executive AMD, e in base ai dati emersi è veramente un mostro di potenza.

Le informazioni arrivano da un leak che sembra partire da un sito partner di AMD (riportate da WCCFtech) e parlano dunque della Radeon RX Gamma XT, che dovrebbe essere la nuova scheda grafica di punta per la prossima generazione su PC. Si tratta a tutti gli effetti della nuova "Big Navi" e pare essere veramente impressionante.

Si parla di 26,6 TeraFLOPS di potenza (che forse non avranno più significato secondo la nuova forma mentis post-presentazione di PS5, ma qualcosa magari vogliono ancora dire in questo caso), con 80 Compute Unite per 5120 stream processor e velocità di clock che arriva fino a 2633MHz.

Per quanto riguarda il supporto per il ray tracing, AMD parla di 21,2 Gigarays al secondo, ovvero più del doppio di quanto è i grado di fare attualmente Nvidia RTX 2080 Ti. All'interno si trovano inoltre 32GB di memoria video GDDR7 a 512-bit.

Ovviamente si tratta di una piattaforma RDNA 2, con upscaling ClearAI e processo produttivo a 7nm. Tra le altre caratteristiche vediamo il supporto per 8K, DisplayPort 2.0, PCIe 5.0 e 350w di assorbimento energetico.

Vediamo inoltre un benchmark alquanto promozionale nell'immagine riportata qui sotto, insieme a una riepilogativa su tutte le caratteristiche della scheda. Esteticamente, la RX Gamma XT ha una forma simile alle nuove schede AMD, con due ventole per il raffreddamento come la Navi attuale, anche se ovviamente questo aspetto potrebbe variare e cambierà una volta che entreranno in gioco i diversi produttori.

Insomma, nonostante l'arrivo di PS5 e Xbox Series X dimostri un bel salto avanti in termini evolutivi in ambito console, sembra che le prossime GPU in ambito PC siano destinate a stabilire un nuovo abisso tecnologico, a partire dalla Big Navi di AMD.

Al di là di tutti i tecnicismi, calcolate anche che siamo al primo di aprile, dunque traete le conclusioni, perché oggi è impossibile prendere assolutamente sul serio qualsiasi novità, specialmente di questo livello.