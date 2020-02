AMD: la grossa GPU Navi che punta a battere Nvidia potrebbe essere vicina, suggerisce una certificazione

La famosa GPU AMD Navi discreta, di cui si parla da tempo come destinata a battere le schede grafiche Nvidia, potrebbe essere piuttosto vicina stando a una certificazione recentemente effettuata dalla compagnia.



La "grossa Navi", come è stata chiamata anche dalla stessa CEO di AMD, Lisa Su, è ormai il segreto di Pulcinella, considerando che sappiamo da tempo della sua esistenza e attendiamo solo la sua presentazione ufficiale, che potrebbe essere più vicina del previsto. Una nuova GPU AMD è infatti spuntata nelle ore scorse all'interno del catalogo della Radio Research Agency coreana, un ufficio attraverso cui passano le registrazioni e certificazioni di vari prodotti elettronici, con un numero di modello che non corrisponde a nessuna scheda uscita finora da parte di AMD.



Con la RX 5600 XT già disponibile sul mercato, dovrebbe dunque trattarsi di una nuova GPU. In base alle voci di corridoio, si tratterebbe di una scheda grafica discreta su architettura Navi 21, che secondo vari indizi sarebbe destinata a battere la concorrenza delle schede attuali Nvidia Turing. Questo ovviamente almeno fino all'arrivo delle Ampere, che sembrano essere un'ulteriore evoluzione esponenziale rispetto a quanto visto finora.



Per quanto riguarda il quando riusciremo a vedere questa nuova "grossa Navi", possiamo pensare che si tratti di poche settimane, a questo punto: come riferito da PCgamesN, guardando le tempistiche delle schede precedenti è sempre passato circa un mese tra la comparsa del codice identificativo e il lancio sul mercato, dunque la presentazione dovrebbe essere ormai imminente. Visto che la presentazione dell'architettura Radeon RDNA 2.0 è prevista per il 5 marzo, è possibile che il lancio possa avvenire poco dopo.