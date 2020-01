AMD ha ritoccato le specifiche della RX 5600 XT in risposta al taglio di prezzo della RTX 2060?

AMD avrebbe silenziosamente ritoccato verso l'alto le specifiche della sua Radeon RX 5600 XT. Una mossa che molti interpretano come una risposta più o meno velata al taglio di prezzo che Nvidia ha operato alle GeForce RTX 2060.



In questa guerra senza quartiere tra produttori di schede video, sono gli utenti ad avere i maggiori vantaggi. Un'aggressiva AMD, infatti, avrebbe risposto silenziosamente al taglio di prezzo effettuato, altrettanto silenziosamente, da Nvidia al prezzo delle GeForce RTX 2060. Secondo alcuni report, infatti, AMD avrebbe "consentito" di alzare la velocità di clock massima da 1620 MHz a 1750 MHz. Anche la velocità della memoria è salita da 12 Gbps a 14 Gbps.



Un cambio apparentemente minimo, ma che renderebbe ancora più competitiva questa scheda non solo nei confronti della rivale RTX 2060, ma anche della Radeon 5700. Anche la RX 5600XT, infatti, ha 2304 core, ma con una velocità di clock minore del 15% circa. Inoltre avrebbe "solo" 6 GB di RAM al posto di 8 GB. Questo, almeno sulla carta, potrebbe significare che con dell'overclock le due schede potrebbero avere prestazioni piuttosto simili, in una fascia di prezzo, però, differente.